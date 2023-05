Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea (54 de ani), fostul portar al echipei naționale, a comentat situația dificila prin care Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, trece la gruparea din Giulești. Dupa infrangerea cu CSU Craiova, galeria i-a cerut „Briliantului” demisia, lucru reiterat și de Liviu Ungurean, liderul…

- Contestat de suporteri, Adrian Mutu a primit asigurari publice din partea conducerii ca va fi antrenor la Rapid și din sezonul viitor. A spus-o patronul Dan Șucu, apoi a repetat-o și Victor Angelescu. „In mod sigur, Adi Mutu va fi antrenorul Rapidului și in sezonul urmator!”, au susținut cei doi conducatori…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, susține ca Denis Alibec (32) va mai juca in Romania doar in tricoul dobrogenilor. Atacantul liderului poate pleca insa in strainatate, gratis. La inceputul lunii martie, Alibec semna prelungirea contractului cu Farul pana in vara anului 2025. Revenit la Ovidiu…

- Adrian Mutu s-a aratat extrem de dezamagit de evolutia echipei sale. Sepsi a invins Rapid cu 2-0, iar Mutu a remarcat ca echipa sa nu a creat decat foarte putine faze de poarta. Antrenorul Rapidului a sustinut ca obiectivul principal este in continuare calificarea in cupele europene. Cu acest rezultat…

- Adrian Mutu a spus, dupa Rapid – Farul Constanta 1-1, ca rezultatul este un corect. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca si Farul putea castiga in Giulesti. De asemenea, Adrian Mutu as recunoscut superioritatea echipei lui Gica Hagi din prima repriza, atunci cand a trimis de doua ori mingea in bara.…

- Nationala de fotbal a Coreei de Sud a remizat cu cea a Columbiei, scor 2-2, intr-un meci amical disputat vineri pe teren propriu, la Ulsan, la debutul germanului Juergen Klinsmann pe banca tehnica a reprezentativei asiatice, informeaza Reuters.Coreea de Sud a condus la pauza cu 2-0, dupa golurile…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, anunța ca Jayson Papeau poate fi pe banca de rezerve sambata, cu Chindia, și ca Ongenda va debuta in play-off pentru giuleșteni. Faultat dur de Antoni Ivanov de la Botoșani, Jayson Papeau, care a ajuns unul dintre jucatorii favoriți ai tribunelor din Giulești,…