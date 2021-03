Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, spera sa dea lovitura dupa Campionatul European de tineret de la finalul acestei luni, acolo unde roș-albaștrii vor fi reprezentați de șase jucatori. „Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat ca meciurile din faza grupelor de la Campionatul European U21 se vor disputa fara spectatori. Romania U21 este calificata la turneul final din Ungaria și Slovenia, care va incepe pe 24 martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii turneului final…

- Alexandru Mațan (21 de ani) și Marco Dulca (21 de ani) au fost primii „tricolori” sosiți in cantonamentul naționalei de tineret. Cei doi au avut o ședința speciala de pregatire alaturi de Adrian Mutu (42 de ani). Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria.…

- Naționala U21 a Romaniei se pregatește pentru meciurile pe care le va juca in martie in grupele Campionatului European. Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala lui Mutu debuteaza pe 24 martie, impotriva „Portocalei Mecanice” Federația Romana…

- Selecționerul Germaniei U21, Stefan Kuntz, a anunțat lotul pentru EURO U21. Meciul nemților impotriva Romaniei U21 e ultimul din grupa A, pe 30 martie, la Budapesta. Romania face parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala lui Mutu debuteaza pe 24 martie, impotriva…

- Adrian Mutu, selecționerul naționalei U21, a anunțat in urma cu scurt timp lotul pentru grupele Campionatului European de tineret, competiție care va avea loc in perioada 24-31 martie. „Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala lui Mutu debuteaza…

- Mihai Stoichița (66 de ani), directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre pregatirile facute de Adrian Mutu (42 de ani), selecționerul echipei naționale U21, pentru turneul final al Campionatului European de tineret. Echipa naționala de tineret a Romaniei este calificata pentru…

- Nationala de polo a Romaniei va debuta la turneul preolimpic in 14 februarie, cu Croatia, campioana olimpica in 2012 si vicecampioana olimpica in 2016. Turneul preolimpic va avea loc la Rotterdam, intre 14-21 februarie, si doar primele trei clasate vor obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la…