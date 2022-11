Stiri pe aceeasi tema

- ” Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (…) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi avea si in trimestrul patru. Pentru asta, tot Guvernul trebuie sa lucreze…

- Previziunile economice de toamna ale Comisiei Europene pentru Romania sunt 1,8% crestere economica in 2023 si 2,2% in 2024, arata un comunicat de presa al executivului european.„Dupa un an 2022 cu o crestere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB real va…

- „Somajul se va mentine la aproximativ 5-6 %. Se estimeaza ca deficitul public va scadea treptat pana la 4,8 % in 2024, ca urmare a veniturilor ridicate si a scaderii cheltuielilor curente ca pondere din PIB, in principal pe fondul unei cresteri semnificative a PIB-ului nominal. Ponderea datoriei in…

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

- Potrivit PSD, introducerea in Romania a mecanismului recomandat in Directiva, prin care salariul minim e stabilit la 50% din valoarea salariului mediu brut pe economie ar conduce la o crestere a venitului minim de la 1 ianuarie 2023 la o valoare apropiata de 3.000 de lei brut, asa cum a propus recent…

