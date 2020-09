Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse diplomatice, lista contine in prezent in jur de 40 de nume. Dar potrivit acestor surse, Cipru a transmis, in cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri, ca nu poate sa-si dea inca acordul pentru sanctiunile impotriva Belarus, ceea ce blocheaza adoptarea de astfel de masuri, care…

- Cipru a blocat adoptarea de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Belarus. cerand ca masuri comparabile sa fie luate mai intai impotriva Turciei in criza din Mediterana de Est, informeaza miercuri AFP, citand surse europene, anunța AGERPRES.Ministrii europeni ai afacerilor externe si-au…

- Uniunea Europeana ar trebui sa adopte sanctiuni impotriva Turciei daca aceasta va continua sa incalce drepturile omului si suveranitatea Greciei in Mediterana de Est, afirma cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit DPA."Este periculos sa lasam impresia ca folosim standarde duble. Este…

- Ministrii de Externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord politic cu privire la instituirea de sanctiuni impotriva a circa 20 de oficiali apropiati presedintelui bielorus Aleksandr Lukasenko, a anuntat seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit agentiilor…

- Ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord politic cu privire la instituirea de sanctiuni impotriva a circa 20 de oficiali apropiati presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, a anuntat la Berlin seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit…

- Mai multi ministri de externe ai UE au insistat joi pentru pentru masuri mai dure decat cele avute in vedere in prezent de catre Uniunea Europeana impotriva presedintelui belarus, Aleksandr Lukasenko, relateaza dpa. Politia din Belarus a recurs la o reprimare violenta a protestelor, in cea mai mare…

- Uniunea Europeana a dat unda verde vineri pentru sanctionarea represiunii din Belarus in urma realegerii disputate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, au declarat oficiali europeni, relateaza AFP. "Ministrii de externe din UE au convenit sa-i sanctioneze pe cei responsabili de represiune si va fi intocmita…

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…