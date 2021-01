Adolescentă din Mândra, căutată de polițiști Polițiștii au fost sesizați in data de 15 ianuarie 2021, in jurul orei 20.45, de catre bunica unei tinere, in varsta de 13 ani din localitatea Mandra, județul Brașov, cu privire la faptul ca nepoata sa a plecat de la domiciliu in cursul aceleiași zile, iar pana in prezent nu a revenit. Semnalmente: inalțime: aproximativ 1,50 m, greutate: 50 kg, par lung, ondulat, ochi caprui, constituție atletica, ten masliniu, se exprima cu dificultate. La momentul plecarii aceasta purta o geaca de faș, de culoare roșie, ce prezinta buzunare laterale și fermoar de culoare roșie,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

