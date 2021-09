Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- Update. Minora a fost identificata. Din verificarile efectuate pana la acest moment, a rezultat ca nu a fost victima niciunei infracțiuni. Urmeaza ca aceasta sa fie reintegrata intr-un centru pentru minori. Aceasta s-a prezentat la poliție. AȚI VAZUT-O? Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni…

- Hoții au dat lovitura, azi noapte, in Timișoara – au furat un Porsche din zona Blașcovici, in jurul orei 4. Proprietarul a reușit sa urmareasca mașina, in valoare de aproape 90.000 euro, cu ajutorul aplicației Porche pana la 04.45 – autoturismul a mers 53 de minute. Apoi hoții au deconectat GPS-ul. Mașina…

- Trei barbați din Timișoara au fost fost reținuți miercuri dupa ce s-au dat drept polițiști, au simulat percheziții și au furat bani din casele a doua femei in varsta din județul Mehedinți, relateaza Arad Online,citand Mediafax.Indivizii, cu varste cuprinse intre 26 si 48 de ani, au pretins ca sunt polițiști…