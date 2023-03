Adolescența complică relația părinte-copil Nu exista parinte sau adolescent care sa nu experimenteze sentimente de tristețe, cu ei inșiși sau impreuna cu celalalt, pe masura ce trec prin anii de transformare ai copilului. Procesul ii poate obosi pe amandoi și nu va inceta pana cand nu se va produce separarea lor. Detașarea și diferențierea de copilarie și de parinți se vor produce pe masura ce se dorește mai multa independența și individualitate de catre tanar. Un adolescent sanatos va cauta sa le obțina pe ambele, in același timp, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews. Din cauza acestei creșteri mai rapide decat in copilarie,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Orastie au prins in flagrant trei indivizi care au incercat sa talhareasca un barbat prin imobilizare, in dupa-masa zilei de vineri, 10 martie 2023, pe o strada din Oraștie. Unul dintre cei doi barbați, un tanar de 25 de ani, a reușit sa fuga de la fața locului, fiind in continuare…

- PNL propune intr-o initiativa legislativa semnata de deputatii Mara Calista, Alin Ignat si Florin Alexandru Alexe, cresterea cuantumului maxim al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Initiatorii afirma ca nivelul prezent al cuantumului maxim al indemnizatiei…

- Cei doi fii ai lui Ion Dolanescu și-au disputat ani buni averea tatalui lor in instanța si niciunul dintre ei nu a vrut sa cedeze in vreun fel, atunci cand a venit vorba de mostenire. Procesul dintre Ionuț Dolanescu și Dragoș a durat mai bine de șase ani și s-a incheiat in anul 2015. Relatia […] The…

- Incepand cu data de 1 martie, se vor restitui romanilor cu pensiile mai mari de 4.000 de lei banii reținuți, in perioada 1 ianuarie-27 decembrie 2022. Procesul va fi finalizat pana la 28 februarie 2024, a anunțat Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Restituirea contribuției de asigurari sociale…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures anunta ca pensionarii care au pensii mai mari de 4.000 lei vor primi inapoi, din oficiu, bani pe care statul i-a retinut in 2022 din veniturile lor pentru contributia la sanatate, conform OUG nr.4/2023. Masura vine in urma unei decizii de neconstitutionalitate de la…

- Adolescența reprezinta o perioada-cheie in dezvoltarea și educația oricarui om, o perioada care face tranziția de la copilaria lipsita de griji, la maturitatea definita de societatea contemporana. Este o perioada de continua cautare, de descoperire și de regasire de sine, in care, dincolo de alte aspecte,…

- Casa reprezinta, prin definiție, locul unde ne retragem la sfarșitul unei zile pentru odihna și refacere. Nu ar trebuie sa ne fie indiferent niciun detaliu al construcției sau al amplasarii acestora, mai ales daca a fost construita de o echipa care s-a implicat suta la suta in acest proiect. Sigur,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre situația infectarii sezoniere cu gripa și viroze, și a aratat ca deși situația este mai grava decat in ultimii trei ani, nu este cazul sa fie declarata o epidemie de gripa. Situația in prezent este mai grava deoarece in ultimii ani raspandirea virusurilor…