Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale din Polonia, Mariusz Blaszczak, a anunțat joi ca a discutat cu responsabilii Lockheed Martin despre posibilitatea de a produce sistemele de rachete HIMARS in Polonia.

- Potrivit noii legi semnate de Putin, un rezervist poate fi acum mobilizat digital, printr-un portal al serviciilor publice ruse. Pana acum, convocarile trebuiau predate personal.Președintele rus a decretat in luna septembrie mobilizarea a 300 de mii de rezerviști, a carei implementare a fost frecvent…

- Potrivit noii legi semnate de Putin, un rezervist poate fi acum mobilizat digital, printr-un portal al serviciilor publice ruse. Pana acum, convocarile trebuiau predate personal.Președintele rus a decretat in luna septembrie mobilizarea a 300 de mii de rezerviști, a carei implementare a fost frecvent…

- Președintele Klaus Iohannis se afla de vineri in Emiratele Arabe Unite. Oarecum neobișnuit, vizita oficiala a inceput cu doua zile de vizitare a diverselor obiective din țara, abia de luni fiind programate intalniri oficiale.Sambata, Klaus Iohannis a vizitat Marea Moschee din Abu Dhabi, dupa care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat noul oraș Masdar City, de langa Abu Dhabi. Vizita in acest oraș a avut loc duminica, 19 martie 2023, a anunțat Președinția Romaniei. Noul oraș este situat langa Abu Dhabi și este „axat pe asigurarea unui…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat duminica Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de președinte, s-au aflat la Masdar City și membri ai Guvernului:…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a fost invitat sambata, 18 martie 2023, de catre autoritațile emirateze sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale: Monumentul Martirilor și Marea Moschee din Abu Dhabi. Fii la curent…

- Volvo Buses isi va schimba modelul de afaceri in Europa, pentru a se concentra pe productia de sasiuri, cooperand in acelasi timp cu companii externe pentru caroserie, in conformitate cu o strategie urmata pe alte piete, se arata in comunicat. Vanzarea fabricii de caroserii de autobuze de la Wroclaw,…