Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții din Dej care au susținut examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie și-au aflat notele. Astazi pot face contestații. Rezultatele sesiunii de toamna ale examenului de Bacalaureat au fost publicate pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Elevii urmeaza sa depuna astazi, pana la ora 16, contestatiile,…

- Absolventii de liceu apartinand minoritatilor nationale sustin marti, 21 august, proba la Limba si literatura materna a examenului de bacalaureat, sesiunea de toamna (august-septembrie), la maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana si italiana. Bacalaureat 2018 – sesiunea de toamna.…

- BAC 2018, sesiunea de toamna. Vezi care e programul examenelor și cand se afișeaza rezultatele BAC 2018. Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2018 incepe la data de 20 august, cu proba la Limba si Literatura Romana. Elevii vor susține, in total, trei probe scrise și trei orale. Absolvenții aparținand minoritaților…

- Absolventii de Drept se pot inscriere pana in 31 iulie la admiterea in Institutul Național de Magistratura (INM), organizata in acest an in perioada 10 iulie – 30 octombrie, concomitent cu admiterea in magistratura. La examenul de admitere in INM sunt scoase la concurs 300 de locuri de auditori de justiție,…

- Sursa foto: ubbcluj.ro Absolventii de liceu, dar si cei de facultate care doresc sa isi continue studiile la Universitatea Babes-Bolyai isi vor putea depune incepand de miercuri, 11 iulie 2018, dosarele de admitere pentru cele 244 de programe de licența (invațamant cu frecvența și la distanța), respectiv…

- Prin comparație cu sesiunea de admitere estivala din 2017, acum sunt cu 70 mai multe locuri bugetate, la programele de studii pentru licența. De asemenea, sunt cu 40 mai multe locuri bugetat la master, in 2018 fața de 2017. In cifre absolute, sunt scoase la concurs 1.700 de locuri bugetate…

- Absolventii de liceu care vor sa sustina examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi vor concura pe 722 de locuri bugetate. Purtatorul de cuvant al UMF Gr.T. Popa...

- Scoala Gimnaziala Nr. 5 "Nicolae Iorga" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, de: bull; contabil sef ndash; 0.5 post vacant contractual pe perioada nedeterminata.bull; mediator scolar ndash; 0.25 post vacant contractual pe perioada…