Administratorii de bani: "Niciun partid politic nu are curajul sa repuna pe masa Ordonanta Taxelor acum"

- Sarmiza Andronic a analizat, la Antena 3, modul in care evolueaza relația dintre președintele Klaus Iohannis și președintele PNL, Ludovic Orban. Demis din funcția de premier, in urma unei moțiuni de cenzura, Orban are prima șansa sa fie redesemnat prim-ministru. Totul pentru ca Romania sa ajunga…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat duminica seara la Romania TV ca in „viitorul apropiat” se vor alatura ALDE o serie de partide (nu a spus daca prin fuziune sau alianța) si personalitati liberale autentice.„Cred in continuare cu convingere ca in Romania exista un spectru al alegatorilor…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, astazi, la Gura Humorului, ca nu se teme de alegeri anticipate, dar este rezervat in legatura cu reusita unui astfel de demers care ar putea crea ”un haos politic” in Romania, informeaza Agerpres. Potrivit acestuia, PMP nu a avut discutii oficiale cu PNL pe tema…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu considera ca este "un traseist politic" fostul premier Mihai Tudose, care s-a reinscris in PSD Braila pe 7 ianuarie, dupa ce anterior a fost la PRO Romania. Liderul PSD a subliniat ca nu ii…

- Biroul Permanent National al PSD a decis sa sustina orice propunere a oricarui partid politic pentru abrogarea pensiilor speciale din Romania, a declarat luni vicepresedintele in conducerea colectiva interimara a PSD, Gabriel Zetea. "Biroul Permanent National a decis, prin vot, ca PSD…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 decembrie 2019, a inculpaților: ISPRAVNIC CRISTIAN ILIE, director general regional al Direcției Regionale de…