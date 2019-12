Administratia Prezidentiala se alatura initiativei europene "We stand up for women!", care se desfasoara in perioada 25 noiembrie - 10 decembrie, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului, urmand ca Palatul Cotroceni sa fie iluminat in portocaliu, marti, incepand cu ora 19,00. Intiativa, demarata de Federatia Europeana Soroptimist International in cadrul campaniei mondiale a Organizatiei Natiunilor Unite "Orange the world to stop violence against women", promoveaza eliminarea si diminuarea violentei impotriva fetelor si femeilor, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa.



