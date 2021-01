Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAAPPS) precizeaza ca, dupa incendiul care a afectat Hotelul Triumf, Regia a luat masuri de conservare, montand in interiorul podului o membrana impermeabila care sa preia functia acoperisului distrus in incendiu, potrivit Agerpres.…

- Urmare informațiilor aparute in spațiul public, referitoare la actuala situația a imobilului ”Hotel TRIUMF”, imobil ce se afla in administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, dorim sa facem anumite precizari, edificatoare, prin care sa aducem la cunoștința opiniei…

- Incepind cu data de 22 ianuarie, in fiecare zi de vineri, Secția consulara a Ambasadei Romaniei la Chișinau va organiza numai sesiuni de depunere a juramintului de credința fața de Romania. Anunțul a fost facut de Ambasada Romaniei la Chișinau, transmite IPN. Astfel, sesiuni de depunere a juramintului…

- In legatura cu informatiile aparute in spatiul public referitoare la folosirea ca ambalaj de transport pentru flacoanele de vaccin impotriva COVID-19 a unor cutii inscriptionate Pizza, facem urmatoarele precizari: Vaccinul Pfizer-BioNtech este livrat de catre producator in cutii cu dimensiunile 230/230/40…

- Flick a demonstrat ca are incredere suta la suta in frumoasa lui soție, astfel ca s-a lasat pe mainile Denisei Hodișan sa-l tunda! Imediat dupa ce s-a privit in oglinda, prezentatorul a ramas uluit la vederea rezultatului! Iata cum arata acolo!

- In urma analizei de specialitate efectuata de catre specialiști din domeniul medical, la nivel national, printr-un Ordin al Ministerului Sanatații, 23 spitale din țara, inclusiv Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, au fost incluse in lista unitaților sanitare de tip „COVID”.…

- Ieri, 30 octombrie 2020, pe platforma de incarcare a fabricii HS Timber Productions din Sebeș, in ciuda masurilor de protecție asigurate și a instruirii specifice a personalului privind securitatea și sanatatea la locul de munca, s-a produs un accident, din nefericire mortal. Imediat dupa producerea…

- In ceea ce privește prabușirea unei parți a imobilului monument istoric din str. Olteni, nr.9, in data de 28.10.2020, Ministerul Culturii face urmatoarele precizari.„In aceasta dimineața, o comisie mixta formata din specialiști ai Ministerului Culturii și Direcției pentru Cultura a Municipiului…