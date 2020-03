Sapte detinuti sunt izolati si monitorizati medical, in prezent, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, cinci dintre acestia fiind declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19, a informat sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, pentru ceilalti doi detinuti au fost recoltate probele, conform procedurilor, rezultatele fiind in asteptare. De asemenea, arata ANP, toti contactii celor sapte detinuti sunt, in momentul de fata, monitorizati din punct de vedere medical, coroborat cu aplicarea unor masuri specifice de siguranta…