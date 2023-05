Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China a declarat duminica seara ca Micron, cel mai mare producator de cipuri de memorie din SUA, a esuat in testele de evaluare a securitatii retelei si ca va interzice operatorilor mari de infrastructura sa cumpere de la companie. Institutia nu…

- Razboiul din Ucraina impotriva fortelor rusesti ofera lecții Taiwanului, aratand cum o armata mai mica poate rezista unei forte mai mari, a declarat marti secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, transmite AFP. „Am invatat o serie de lectii importante odata cu razboiul din Ucraina (…) impotriva…

- Schumer, un democrat, a declarat intr-un comunicat ca a elaborat si a difuzat ”un cadru care contureaza un nou regim de reglementare care ar preveni daune potential catastrofale aduse tarii noastre, asigurandu-se, in acelasi timp, ca SUA avanseaza si conduce in aceasta tehnologie transformatoare”. ChatGPT,…

- Congresul National al Poporului din China a aprobat duminica membrii noului guvern al tarii, in ultima zi a reuniunii anuale a legislativului de la Beijing. Președintele Xi Jinping, reales pentru al treilea mandat de lider absolut al țarii, și-a asigurat o echipa loiala, atat pastrand miniștri din vechiul…

- „Draga prietene, te rog sa accepți sincere felicitari. Rusia apreciaza foarte mult contribuția dumneavoastra personala la consolidarea legaturilor (…) și a cooperarii strategice dintre națiunile noastre”, a spus Putin intr-o declarație publicata de Kremlin și citata de AFP. Xi Jinping a obtinut vineri…

- Xi Jinping a obtinut vineri un istoric al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul oficial al parlamentului, punctul culminant al unei ascensiuni care l-a vazut devenind cel mai puternic lider al tarii dupa mai multe generatii, comenteaza AFP. Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin…

- Statele Unite poarta discutii cu aliatii apropiati pentru a se asigura ca acestia vor sprijini sanctiunile pe care americanii vor sa le aplice regimului de la Beijing in cazul in care China va acorda sprijin militar Rusiei pentru campania din Ucraina.