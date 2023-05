ADIO RUSIA! Inima Europei bate acum la Chișinău Duminica, 21 mai 2023, in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau, cu președinta Maia Sandu in frunte, zeci de mii de moldoveni au scris istorie. Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau a devenit, de ieri, inima Europei, prin puterea mesajului transmis de o națiune prea multa vreme ingenuncheata in umbra fioroasa (și astazi, din nefericire) a imperiului sovietic. Europa insași pare sa-și fi regasit vitalitatea de care are nevoie in emoțiile copleșitoare ale evenimentului de la Chișinau, in valul imens de speranța ridicat de o națiune care iși ințelege rostul doar in apartenența… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

