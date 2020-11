ADIO Revelion! Petrecerile vor fi INTERZISE Premierul Ludovic Orban le-a transmis celor care participa la diverse petreceri in aceasta perioada ca pot amana "dorinta de a se distra" si a subliniat ca, de Revelion, oamenii se vor putea caza in hoteluri, insa petrecerile private vor fi interzise. "Sa nu mai participe. Un mesaj foarte simplu. Putem sa mai amanam un pic dorinta de a ne distra sau ne putem distra intr-un mod in care sa nu se puna in pericol sanatatea. Faptul ca se organizeaza astfel de petreceri risca sa puna in pericol sanatatea. In general, foarte multi tineri se duc la astfel de petreceri. Tinerii poate nici nu simt, foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

