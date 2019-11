Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti (CAB) i-au achitat, joi, pe Marin Parvulescu și Vasile Hodis, judecati pentru crime impotriva umanitatii in dosarul disidentului Gheorghe Ursu, schimbandu-le și incadrarea in tratamente neomenoase. Decizia nu este definitiva.

- Presedintele CSM, Lia Savonea, a convocat, marti, o noua sedinta a plenului Consiliului, care are pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Totodata, pe ordinea de zi se afla si dispunerea masurilor legale cu privire la cererea lui…

- Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a clasat dosarul in care procurorul Adinei Florea era suspectata ca i-ar fi dat lui Darius Valcov spre publicare o copie dupa protocolul secret SRI-Parchet.

- Șefa CSM este perseverenta în numirea Adinei Florea la conducerea Secției speciale de Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Va convoca, pentru a șaptea oara, plenul CSM în încercarea de validare a lui Florea.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are, marți, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ). Este pentru a șasea oara cand CSM incearca validarea Adinei Florea la SIIJ,…

- Fostul lider PSD s-ar putea trezi in libertate dupa doar cateva luni de puscarie, in cazul in care Curtea Suprema mentine decizia Curtii de Apel Bucuresti ce a declarat nelegale completele de 5 judecatori.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este asteptat sa valideze, marti, rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc. La sedintele anterioare nu s-a intrunit cvorumul.Una…

- Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat pana la ora 6 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub invinuire de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, alaturi de trei polițiști, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Surse…