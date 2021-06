Adevăruri scoase la iveală: Infografia care dezvăluie siguranța pacientului în România 217 unitați sanitare (42%) din cele 513 inregistrate la Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) nu au raportat anul trecut niciun eveniment advers asociat actului medical. Cum a fost posibil? Studiul Siguranța pacientului in actul medical, realizat de Observatorul Roman de Sanatate la inițiativa Asociației Ayan evidențiaza cum stau lucrurile de fapt. Și anume, faptul ca nu s-a raportat niciun eveniment advers actului medical semnaleaza faptul ca in Romania nu exista inca o cultura a raportarii erorilor bine inradacinata in practicile sistemului medical. CU efecte negative… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

