Aderarea la NATO împarte neutra Elveție Potrivit unui sondaj recent, mai mult de jumatate dintre elvețieni ar fi in favoarea unei colaborari mai stranse cu NATO, a cheltuielilor sporite pentru armament și a sprijinului pentru Ucraina. Sondajul, realizat de institutul de cercetare Sotomo in colaborare cu grupul media Blick in randul a 20.000 de persoane, arata ca o majoritate de 56% […] The post Aderarea la NATO imparte neutra Elveție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina aproape a incheiat completarea raspunsurilor la chestionarul privind aderarea la Uniunea Europeana, document transmis de presedinta Comisiei Europene in timpul unei vizite recente la Kiev, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un mesaj video difuzat vineri seara, relateaza…

- Finlanda și Suedia s-ar putea alatura NATO inca din aceasta vara, pe fondul invaziei ruse in Ucraina, in vreme ce oficialii americani au calificat razboiul inceput de Vladimir Putin drept „o mare eroare strategica”. Aderarea celor doua țari la Alianța Nord Atlantica a fost „un subiect de discuție” in…

- Senatorul social-democrat de Buzau Liliana Sbirnea, a participat zilele acestea, alaturi de colegii sai, la ședința comuna a Comisiilor pentru Aparare – a carei membru este – și Politica Externa din Senatul Romaniei, și a Comisiei pentru Aparare din Senatul Franței, unde s-au discutat subiecte importante,…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, iar unul dintre principalele puncte a fost legat de aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Very good discussion with ???????? Chancellor @OlafScholz on further enhancing our bilateral relations with a focus on economic…

- Ucraina ar putea renunța la aderarea in NATO. Negocierile dintre Rusia și Ucraina: „La jumatatea drumului” Ucraina ar putea renunța la aderarea in NATO. Negocierile dintre Rusia și Ucraina: „La jumatatea drumului” Moscova și Kievul sunt „la jumatatea drumului” in a cadea de acord asupra problemei…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS. In sondaj repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS, in care repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Eurodeputatul Victor Negrescu dupa discuția cu Comisarul European, Ylva Johansson, despre extinderea Schengen: “Romania poate supune la vot aderarea la Schengen fara teama de o noua evaluare” Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat Comisarului European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson,…