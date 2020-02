"E destul de ciudata atmosfera aici, mai ales ca au fost confirmate multe cazuri și au fost și morți, din pacate. Tocmai de aceea ne este și noua teama. Sunt la hotel, am ieșit doar sa mancam pentru ca vrem sa ne ferim de tot ce s-ar putea intampla rau", a spus Adelina Pestrițu intr-un mesaj video postat pe contul de Instagram.

Alerta in Italia din cauza coronavirusului! Guvernul a interzis, prin decret, accesul si parasirea a 11 localitati

Alerta de proporții in Italia, unde numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut alarmant in ultimele ore. 11 localitați in care traiesc…