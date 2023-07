Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare atacant olandez Patrick Kluivert (46 de ani) ar fi foarte aproape de a prelua banca tehnica a formației turce Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Turcii au ramas fara antrenor dupa ce italianului Vincenzo Montella (49 de ani)…

- Edinson Cavani (36 de ani), atacantul Valenciei, ar fi dorit cu insistența de Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din preliminariile Conference League. Starul uruguayan a ajuns la Valencia anul trecut, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United. Acum ar putea schimba din nou campionatul.…

- Primul meci al dublei manse Farul Constanta Sheriff Tiraspol se va juca la Ovidiu, pe terenul central al Academiei Hagi, miercuri, 12 iulie. Campioana Romaniei la fotbal, Farul Constanta, va evolua in Liga Campionilor din primul tur preliminar al celei mai importante competitii europene inter cluburi,…

- Marius Șumudica e de parere ca CFR Cluj nu are nicio șansa in „dubla” cu Adana Demirspor, din turul secund preliminar al UEFA Conference League. Turul se va juca la Cluj-Napoca pe data de 27 iulie. Returul se disputa pe data de 3 august, in Turcia. CFR Cluj a fost cea mai ghinionista la tragerea la…

- Echipele FCSB, CFR Cluj și Sepsi au aflat echipele cu care se vor confrunta in turul 2 preliminar al Conference League.FCSB se va confrunta in turul 2 al competiției cu echipa bulgara ȚSKA 1948, clasata pe locul trei in campionatul din Bulgaria in sezonul recent incheiat. Meciul tur va avea loc in…

- Rapid, care va pleca in cantonament in Slovacia la finalul lunii, a stabilit primul amical al verii. Formația alb-vișinie a anunțat in aceasta dimineața ca prima partida de verificare din aceasta vara va vea loc pe 28 iunie. Adversara va fi Dunajska Streda. Rapid, amical cu Dunajska Streda Meciul dintre…

- Irina Begu este singura sportiva din Romania care se mai afla la Roland Garros. Jucatoarea de pe locul 27 WTA a reușit sa se califice in turul trei unde o va infrunta pe Karolina Muchova din Cehia, in fața careia are doua victorii. Primele doua succese de la aceasta competiție, cu premii totale de 49,6…

- Milos Milojevic (40 de ani), ex-Steaua Roșie Belgrad, a fost propus ca antrenor la CFR Cluj, in contextul in care desparțirea de Dan Petrescu (55) pare iminenta. CFR Cluj a ratat marele obiectiv al sezonului, caștigarea titlului, și nu este sigura nici macar de prezența in preliminariile Conference…