Wizz Air to buy 75 A321neo aircraft

Wizz Air has notified Airbus that it is going to purchase 75 Airbus A321neo aircraft, reads a press release of the company sent to AGERPRES on Monday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on Facebook Share… [citeste mai departe]