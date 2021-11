Scriitoarea britanica J.K. Rowling, autoarea seriei literare "Harry Potter", a spus luni ca a primit numeroase amenintari cu moartea din partea unor activisti pentru drepturile persoanelor transgen, care o acuza de transfobie, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

"Am primit pâna acum atât de multe amenintari cu moartea, încât as putea sa îmi acopar întreaga casa cu ele, dar, cu toate acestea, nu am încetat sa îmi exprim parerile", a declarat celebra scriitoare britanica într-o serie de mesaje publicate pe Twitter.



I’ve…