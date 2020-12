Acura are o noua generatie de modele MDX 2021! Motorizarea V6 aspirata si cutie AT10

Stiri pe aceeasi tema

- Noul model Acura MDX 2021 se prezinta momentam doar pentru piata din Asia si SUA unde masinile premium au cele mai mari vanzari. Gama Acura MDX 2021 are sub capota un motor V6 de 3.5 litri fara turbo care ofera o putere maxima de 290 CP. Transmisia standard…

- Publicul interesat poate afla in aceste zile detalii despre cele mai noi modele Dacia urmarind o serie de transmisiuni live interactive difuzate pe Internet, FB și YouTube. Peste 10.000 de persoane au profitat de aceasta oportunitate in prima zi a campaniei. Pentru a permite unui public cat mai numeros…

- Acum vedem pentru prima data cand Alianta Renault-Dacia-Nissan-Mitsubishi incep sa utilizeze in masa si pentru gama Dacia noua platforma tehnica CMF-B modulara. Aceasta inseamna ca de acum masinile Dacia sunt in mare parte identice cu Renault si Nissan care utilizeaza…

- Dacia Logan are un preț de pornire de 8.400 de euro pentru versiunea Acces 1.0 SCe 65cp. Cei care doresc aceeași motorizare, dar in varianta de echipare Essential platesc 9.800 de euro, iar in versiunea Comfort prețul este de 10.700 de euro, precizeazp spotmedia . In schimb, pe motorizarea 1.0 TCe 90…

- Acestia spun ca in gama ramane modelul Twingo SCe 65 care are sub planseul portbagajului motorizarea clasica 1.0 SCe de 65 CP cuplata la o cutie manuala cu 5 trepte. Renault renunta la motorizarea 0.9 TCe de 95 CP insa si la cutie EDC6 Getrag pentru a face fata normelor de CO2 care…

- Dacia iși revine rapid dupa pandemia de coronavirus care și-a pus amprenta asupra intregii industrii auto de la nivel mondial. Producatorul auto Dacia a lansat marți a treia generație de modele Logan, Sandero și Sandero Stepway, cu design nou, o platforma și echipamente noi, un stil contemporan,…

- La inceputul lunii martie, Audi a prezentat noua generație A3 Sportback. Modelul constructorului german propune schimbari de design, modificari majore la interior și motoare de pana la 150 de cai putere, inclusiv o versiune mild-hybrid. Intre timp, nemții au deschis și listele de comenzi pe piața din…