- Procurorii federali sustin ca actrita Lori Loughlin si sotul ei, designerul Mossimo Giannulli, merita sa primeasca pedepse cu inchisoarea pentru ca au trisat in vederea admiterii fiicelor lor la University of Southern California (USC), potrivit Variety, citata de news.ro.In luna mai, Lori Loughlin…

- Sotul si fiul unui judecator proeminent din New Jersey au fost impuscati in propria casa. Tinta atacului era Esther Salas, cunoscut judecator federal, care a scapat nevatamata pentru ca se afla in subsolul casei in momentul atacului, informeaza Mediafax.Sotul si fiul unui proeminent judecator…

- Judecatoria Targu Jiu a dispus, ieri, eliberarea condiționata a craioveanului condamnat pentru uciderea lui Mihai Parvu, zis „Caiac“. In urma cu 10 ani, in mai 2010, inculpatul a fost condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare pentru omor calificat. In total, cu tot cu arestul preventiv, inculpatul…

- Scandalul dintre Veronia și Viorel Stegaru se acutizeaza. Viorel s-a suparat atat de tare pe Vulpița incat vrea sa o vada pe Vulpița la pușcarie. Vulpița s-ar fi intalnit cu mai mulți barbați, scriu cei de la impact.ro Vulpița de la Acces Direct ar putea ajunge la inchisoare. Anunțul i-a șocat pe telespectatorii…

- O jurnalista turca a fost condamnata la peste un an închisoare pentru ca a criticat agenția de presa a statului Anadolu în timpul unui scrutin din 2018 câștigat de Recep Tayyip Erdogan în circumstanțe controversate, relateaza AFP. Un tribunal din Istanbul a condamnat-o pe…