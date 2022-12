Actriță de Oscar arestată în Iran pentru susținerea acțiunilor de protest Celebra actrita si activista iraniana pentru drepturile femeilor, Taraneh Alidoosti, a fost arestata sambata dupa ce a sustinut miscarea de protest care a intrat in a patra luna. Alidoosti a ajuns cunoscuta internațional dupa ce producția in care a ajucat a obținut Oscar pentru cel mai bun film strain.Remarcata in mai multe filme ale regizorului Asghar Farhadi, Taraneh Alidoosti a sustinut in mod repetat pe Instagram protestele declansate de moartea tinerei Mahsa Amini pe 16 septembrie, dupa ce a fost arestata la Teheran de politia moravurilor, care a acuzat-o ca nu purta hijabul in mod corect.„Taraneh… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

