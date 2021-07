Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose se confrunta cu noi probleme de sanatate. Cantareața le-a povestit admiratorilor din mediul online ca s-a ales cu o raceala ce-i da mari batai de cap. Artista le-a explicat internauților in detaliu cum a ajuns sa se imbolvaneasca, realizand mai multe filmulețe pe rețelele de socializare. Iata…

- Adda a fost diagnosticata cu dermografism, o afecțiune a pielii care a determinat-o sa-și schimbe radical stilul de viața. Pentru ca are un regim alimentar strict, vedeta a slabit multe kilograme și a primit multe critici din partea fanilor sai. Adda a marturisit in mediul online ca se lupta de luni…

- Oana Roman și-a ingrijorat fanii cu ultimul mesaj pe care l-a postat in spațiul online. Vedeta le-a marturisit ca nu se simte deloc bine. Oana Roman are probleme. Ce se intampla cu vedeta in aceste clipe Oana Roman iși ține mereu la curent fanii cu activitațile pe care le face zi de zi. Acum, fanii…

- Gina Pistol a aratat din nou cat este de transparenta cu fanii ei. Partenera lui Smiley li s-a confesat internauților, povestindu-le despre problema de sanatate cu care se confrunta dupa ce a nascut. Iata despre ce este vorba, dar mai important, cum incearca sa scape de acest „disconfort”!

- Gabriela Cristea a lipsit de pe rețelele de socializare cateva zile, dar a revenit in cele din urma și le-a povestit totul fanilor sai. De ce a lipsit Gabriela Cristea de pe Facebook atatea zile Gabriela Cristea a marturisit pe Facebook ca și-a abandonat telefonul mobil și aplicațiile mobile pentru…