Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii editurilor de la Salonul International de Carte Bookfest au fost placut surprinsi de interesul bucurestenilor pentru lectura in prima zi a targului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Sportul trebuie sa ramana o joaca, iar sala de scrima a reprezentat cel mai frumos teren de joaca pentru mine, a afirmat scrimera Ana-Maria Branza, miercuri, la Salonul International de Carte Bookfest. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Salonul International de Carte Bookfest debuteaza miercuri, pe parcursul celor cinci zile de desfasurare multe dintre evenimentele targului fiind organizate in tandem cu Japonia, invitatul de onoare al celei de-a XV-a editii a evenimentului, relateaza agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cartea de povesti „Moata, Creata si Grasu la bal”, scrisa in 1945 de Sidonia Dragusanu, va fi distribuita gratuit copiilor, in limita stocului, la standul Editurii Hoffman de la Salonul International de Carte Bookfest ce va fi deschis intre 1 si 5 iunie la Romexpo, conform news.ro. Fii la…

- Salonul International de Carte Bookfest, care va avea loc in perioada 1-5 iunie, la Romexpo, va avea drept invitat de onoare Japonia care va prezenta peste 60 de evenimente cu scriitori invitati fata in fata sau online, a precizat, intr-o conferinta de presa, ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi…

- Un monument al comandantului sovietic și eroului din al Doilea Razboi Mondial, mareșalul Gheorghi Jukov, a fost demolat in orașul ucrainean Harkov, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni a fost sarbatorita de comunitatea maghiara din Salaj marti la statuia din Zalau a liderului pasoptist Wesselenyi Miklos, prin depuneri de jerbe de flori, discursuri ale oficialitatilor si un scurt moment artistic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Asociatia Euro Foto Art verniseaza, marti, in Cetatea Oradea, Salonul International de arta fotografica "Femeia", dedicat zilei de 8 Martie, o expozitie care cuprinde 72 de imagini realizate de artiste din noua tari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…