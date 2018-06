Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu ma sperie nici Iohannis, nici Hellving, nici Pahontu, nici Kovesi, nici Basescu, nici Ponta, nici Oprea, nici altii", a declarat Liviu Dragnea, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.Fostul vicepremier Gabriel Oprea i-a dat replica sambata, cand a anunțat ca revine in…

- Primatul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut vineri, dupa CEX, ca nu stie daca va fi emisa o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea modificarilor la Codurile penale, dar ca in cursul saptamanii viitoare va avea loc o intalnire cu experti din domeniul juridic pentru a se stabili daca va fi…

- Nicusor Dan afirma ca Liviu Dragnea, alaturi de liderii PSD si ALDE, pregatesc Romania solidaritatii infractorilor. "Liviu Dragnea a declarat razboi romanilor cinstiti si si-a cerut scuze infractorilor din puscarii pentru ca nu a reusit sa modifice mai repede legile in favoarea lor, pentru a-I scapa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut declarații de presa, vineri, dupa reuniunea Comitetului Executiv, in care a anunțat ca va ramane la conducerea PSD și in conducerea majoritații parlamentare. „Am avut o ședința a CEx. Despre proces și sentința de ieri: Eu am fost tarat in acest dosar pe baza…

- Oamenii s-au adunat in fata Guvernului imediat dupa declaratiile lui Liviu Dragnea, care a spus ca nu renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor, nici la cea de lider al socia- democratilor, si le-a cerut iertare romanilor care se afla in inchisori pentru ca nu a fost modificat mai rapid…

- "PSD i-a tradat pe romani pentru un infractor, alegand sa faca scut in jurul lui Dragnea. Din acest moment, fiecare clipa pe care PSD o petrece la conducerea tarii este o amenintare la adresa viitorului Romaniei. Acest partid trebuie sa plece de la putere!", sustine USR. In opinia USR, PSD…

- „Imi cer iertare pentru ca s-a lungit atat de mult elaborarea Codului Penal. Maniera pe care noi am avut-o, eu am avut-o de a avea o abordare procedural corecta, in Parlament, s-a dovedit ca este una greșita, pentru ca in Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea prin procedura normal, dezbateri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati 9 oameni ca sa se justifice si condamnarea sa.”Vom fi mult mai fermi și mult mai radicali…