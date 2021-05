Cele mai populare filme de la Hollywood prezinta rar actori asiatici sau din insulele Pacificului in rolurile principale pe marele ecran, sustine un studiu academic lansat marti, informeaza Reuters.



Studiul a constat o adevarata "epidemie de invizibilitate" a actorilor asiatici si din insulele Pacificului in filmele lansate din 2007 pana in 2019, au indicat autorii acestuia, cercetatori in cadrul Annenberg Inclusion Initiative de la Universitatea din California de Sud (University of Southern California).



Potrivit acestora, sub-reprezentarea acestor actori si portretizarile…