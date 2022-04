Activități de agrement, pe plajele neamenajate din cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Ce nu este permis Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a anuntat, vineri, ca pe plajele neamenajate din cadrul rezervatiei pot avea loc activitati de agrement, educatie ecologica si pot fi facute filmari, dar nu sunt permise camparea autovehiculelor, accesul skijeturilor, camparea, instalarea de beach-baruri si sezlonguri de tip permanent, innoptarea si aprinderea focului. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii […] The post Activitați de agrement, pe plajele neamenajate din cadrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Ce nu este permis appeared first on Știri online, ultimele știri,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

