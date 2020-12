Acţiunile europene au încheiat luna noiembrie cu o creştere de peste 14%, cea mai bună evoluţie de la începerea înregistrării datelor, în 1986 Potrivit datelor firmei Refinitiv, actiunile companiilor aeriene europene au urcat in noiembrie cu 45%, marcand la randul lor o evolutie istorica, transmite Reuters. Scaderile de luni ale actiunilor au fost determinate de marcarea profiturilor de catre investitori. Luni, indicele londonez FTSE 100 a coborat cu 1,59%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,42%, iar DAX al bursei din Frankfurt cu 0,33%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a scazut cu 1,3%, iar indicele IBEX 35 al bursei din Madrid cu 1,4%. Intre evenimentele care au influenta bursele luni se afla avertismentul ministrului britanic de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

