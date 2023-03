Stiri pe aceeasi tema

- Zoom, compania de videoconferințe care a devenit un nume cunoscut in momentul in care munca la distanța a luat amploare in timpul pandemiei Covid, concediaza 1.300 de angajați, scrie BBC. Masura afecteaza aproximativ 15% din forța sa de munca, care a inregistrat in ultima vreme o incetinire a creșterii…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, luni, ca un scenariu care sa prevada comasarea, anul viitor, a alegerilor locale si parlamentare nu este posibil din punct de vedere constitutional. „Eu am mai spus si spun inca o data – se poate discuta despre orice, dar trebuie sa vezi daca este constitutional.…

- Valoarea de piata a imperiului de afaceri apartinand miliardarului indian Gautam Adani, cel mai bogat om din Asia, s-a prabusit cu peste 50 de miliarde de dolari in aceasta saptamana, dupa ce Hindenburg Research, o firma americana de cercetare, a publicat un raport socant in care il acuza de frauda,…

- Hindenburg Research a publicat o investigatie privind conglomeratul lui Adani, acuzandu-l de manipulare crasa a actiunilor si de o schema de frauda contabila, practici perpetuate pe parcursul a zeci de ani. Actiunile Adani Group, conglomerat indian in domeniul energiei si infrastructurii, condus de…

- Toti conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Actiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea sigurantei rutiere, vor continua. Azi, 13 ianuarie 2023, in intervalul orar 06,30 – 09,30, polițiștii rutieri din judetul Alba au acționat pentru prevenirea si…

- Economia globala este „foarte aproape de a intra in recesiune”, potrivit celor mai recente previziuni ale Bancii Mondiale. Banca Mondiala se așteapta ca economia globala sa creasca cu doar 1,7% in acest an – o scadere brusca fața de cele 3% pe care le preconiza in iunie, scrie BBC. Raportul da vina…

- Bruxelles-ul s-a oferit sa doneze vaccinuri COVID-19 Beijingului pentru a ajuta țara sa limiteze o epidemie masiva a bolii, ca urmare a deciziei sale de a pune capat restricțiilor stricte la nivel național. Comisia Europeana a confirmat marți ca propunerea a fost facuta in ultimele zile de catre delegația…

- Beijingul va incepe sa distribuie medicamentul Covid-19 Paxlovid de la Pfizer in centrele de sanatate comunitare din oraș in urmatoarele zile, a anunțat luni presa de stat. Raportul vine in contextul in care orașul se confrunta cu un val de infecții fara precedent care a pus la grea incercare spitalele…