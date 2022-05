Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum oricine putea face cerere pentru a primi lemn de foc, la un preț avantajos, incepand din acest an lucrurile nu vor mai sta la fel. Primarul comunei, Nicolae Pastor, ne-a explicat care este motivul pentru care s-a luat aceasta decizie: ,,Fiindca nu cred ca vom reuși sa onoram toate cererile,…

- Valenii care doresc sa participe la acțiunea de ecologizare care se va organiza sambata, 30 aprilie a.c., sunt așteptați in fața primariei, la ora 10.00, la indemnul primarului Marin Bogdan Ștefan: ,,Haideți sa demonstram inca odata ca se poate, ca luptam impreuna pentru o comuna curata și unita!’’…

- In comuna Valea Mare s-a demarat intocmirea Planului Urbanistic General (PUG) prin care se va extinde suprafața intravilana aducand beneficii importante proprietarilor. In acest sens, se vor incepe procedurile pentru intabularea terenurilor dar și a drumurilor de acces. Primarul comunei, Marin Bogdan,…

- ,,In casuța din padure aveau casa doi pitici’’, dar acum și oamenii se pot bucura de Casuța din Padure. Doamna Lorena Makos impreuna cu soțul au facut realitate din visul lor. Au construit acasa, la Valea Mare, o cabana. Casuța din Padure este locul cel mai frumos in care sa iți faci amintiri, nu am…

- Pentru a utiliza toate resursele și spațiile de care dispune, Primaria Barcani a decis ca poate oferi spre inchiriere cele doua spații care se afla la parterul Dispensarului Uman Barcani. Spațiile au o suprafața de 18 și respectiv 24 de metri patrați, și sunt inscrise in Cartea Funciara. Primarul comunei,…

- Am revenit cu drag la Valea Mare, comuna care din data de 30 septembrie 2020 are un nou primar, pe domnul Marin Bogdan Ștefan. Acesta s-a nascut și a crescut in cadrul acestei comunitați și a dorit sa faca mai mult pentru aceasta zona atat de pitoreasca. Dansul a fost aprope de oameni cu mult […] Articolul…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) va derula, pe parcursul lunii aprilie, campania nationala „Curatam Romania”, in cadrul careia vor avea loc actiuni de ecologizare a padurilor, apelor, colectare a anvelopelor, deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), precum si ecologizare…

- Peste 100 de persoane au luat parte, in acest weekend, la cupa de schi „Profesor Iordan Popica”. Evenimentul, ajuns la cea de-a cincea ediție, a fost gazduit de „Partia de ski Oprea” de la Valea Mare, judetul Covasna, fiind dedicat copiilor, juniorilor și seniorilor. Inscrierea a fost gratuita, iar…