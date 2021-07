Stiri pe aceeasi tema

- Actiune desfasurata de Politia municipiului Constanta.In noaptea de 14 15 iunie, in intervalul orar 23.00 03.00, politistii municipiului Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu violenta si pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, verificand respectarea…

- Intr o singura zi, politistii locali au ridicat 5 de autovehicule si au aplicat 78 de sanctiuni contraventionale in valoare de 27.340 lei pentru opriri si stationari neregulamentare, precizeaza Primaria Municipiului Constanta, prin intermediul unui comunicat oficial.Respectarea semnelor de circulatie…

- Polițiștii din Mureș au desfașurat o acțiune de verificare a siguranței transportului de persoane. The post Ampla actiune a politistilor rutieri din Mures: 24 de amenzi aplicate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ampla actiune a politistilor rutieri din Mures: 24 de amenzi aplicate…

- Polițiștii rutieri din Bacau si Neamt au dat amenzi de peste 217 mii de lei in urma unei actiuni comune de verificare a vitezei excesive in trafic, una dintre principalele cauze generatoare de accidente. In urma controalelor, au fost aplicate 167 de sancțiuni contravenționale, dupa cum a precizat purtatorul…

- In cursul acestei zile, in intervalul orar 08:00-14:00, polițiștii municipiului Timișoara impreuna cu jandarmi, au organizat o acțiune punctuala pe raza municipiului Timișoara. Astfel, au fost legitimate 71 de persoane, au fost controlate 12 autoturisme și verificate 60 de societați comerciale. In urma…

- Au fost legitimate 120 de persoane si s au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 39.310 lei, pentru incalcarea normelor legale in vigoare, precizeaza Primaria Municipiului Constanta. Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat mai multe…

- Acțiune pentru siguranța rutiera: 45 de amenzi aplicate de catre polițiști. Au fost reținute șapte permise și trei certificate de inmatriculare Polițiștii din Alba Iulia au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, au reținut șapte permise de conducere și au retras trei certificate de inmatriculare.…

- In ultimele 24 de ore au fost aplicate 281 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor anti COVID 19.Fortele cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice continua sa actioneze, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID 19 pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24…