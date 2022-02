Tarifele de roaming si de apeluri internationale intre Republica Moldova si Romania vor scadea in baza unui acord semnat, vineri, intre cele doua state pe o perioada de cinci ani, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). “Astazi, 11 februarie 2022, in cadrul sedintei comune a Guvernului Romaniei si al Republicii Moldova, a fost semnat Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming international si a celor de apeluri internationale intre cele doua state. Acordul a fost incheiat pe o perioada initiala de 5 ani. Agentia…