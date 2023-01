Acord de 8 miliarde de dolari între Compania italiană Eni şi National Oil Corporation din Libia pentur producţia de gaze Acordul, semnat in timpul unei vizite la Tripoli a premierului italian Giorgia Meloni, urmareste cresterea productiei de gaze pentru piata interna libiana, precum si a exporturilor, prin dezvoltarea a doua zacaminte de gaze offshore. Productia va incepe in 2026 si va atinge un platou de 750 de milioane de picioare cubice pe zi (peste 21 milioane de metri cubi pe zi), a spus Eni intr-un comunicat. ”Acest acord va permite investitii importante in sectorul energetic al Libiei, contribuind la dezvoltarea locala si la crearea de locuri de munca, intarind in acelasi timp rolul Eni ca operator principal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

