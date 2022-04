Stiri pe aceeasi tema

- Aniversata in fiecare an la 3 aprilie, data la care, in anul 1850, domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotararea Divanului Obstesc, semnand actul de infiintare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi”, institutie care si-a asumat de-a lungul timpului…

- E cam intuneric, pe la noi, ca și in Madagascarul de poveste evocat de un cantec – satira mai vechi, in care, la refren, se statua: Las-o, bai, ca merge-așa! Ca in Madagascarul lui Mazare, primarul „internat”, acum, la „Beciul Domnesc”, care visase sa imbatraneasca la soare, fara griji, facand surfer,…

- Corneliu Cristea, președintele de onoare al subfilialei Cultul Eroilor din Onești, unul dintre cei mai respectați oneșteni, un om de mare onoare și un patriot exemplar, a fost condus pe ultimul drum. Alaturi de familia indoliata, de prieteni, de cei care l-au cunoscut au venit președintele Filialei…

- La data de 20 martie a.c., in cursul serii, politistii Sectiei 2 Band, au oprit, in trafic, un autoturism condus de un barbat, de 47 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca acesta avea o alcoolemie de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul a fost condus la unitatea spitaliceasca…

- Asociația „Moral Compass”, cu sprijinul Active Citizens Fund – Romania și in parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau, a organizat luni, 14 martie 2022 workshop-ul „Violența domestica online: fața nevazuta a pandemiei”. Aceasta secvența s-a desfașurat in cadrul proiectului cu același nume,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta, pe 13 martie 2022, de la ora 18.00, premiera spectacolului „Zapezile de altadata”, de Dumitru Solomon, in regia lui Marius Gilea. Cunoscutul regizor revine la teatrul bacauan pentru a doua colaborare, dupa cea din 2015, la spectacolul „Moara cu noroc”. „Textul lui…

