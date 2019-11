Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rusesc de servicii de internet Mail.ru si banca de stat Sberbank au finalizat acordul privind constituirea unei platforme comune de taxiuri si de livrari de mancare online si intentioneaza sa investeasca in afacere 64,6 miliarde de ruble (un miliard de dolari).

- PayPal a incetat sa mai ofere serviciile sale utilizatorilor site-ului pentru adulți Pornhub, dezvaluind ca platforma a intreprins ”anumite tranzacții de afaceri” prin PayPal fara sa ceara permisiunea companiei, anunța MEDIAFAX.Platforma online a reclamat faptul ca mulți producatori de materiale…

- Se inmulțesc restaurantele-fantoma! Așa le spun americanii localurilor cu servire doar pe baza comenzilor online. Acum, tendința e sa ieși la restaurant doar la ocazii speciale. In rest, americanii prefera sa comande și sa manance acasa sau la birou.

- ​Bird, un startup american de mobilitate urbana cu trotinete și scutere electrice de închiriat, a obținut vineri o finanțare de 275 de milioane de dolari, la o valoare a firmei estimata la 2,5 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.....

- ​Proprietarii care au închiriat locuințe în regim hotelier pe platforma online Airbnb au câștigat peste 80 de miliarde de dolari, susține startup-ul american, care a anunțat joi ca vrea sa se listeze la bursa în 2020. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Gigantul chinez de comerț online Alibaba, un rival internațional al americanilor de la Amazon, cumpara o alta platforma e-commerce din China, pentru apoximativ 2 miliarde de dolari, conform unui anunț publicat vineri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Platforma video online a fost acuzata de colectarea datelor personale sub forma unor ''idenficatori persistenti'', cunoscuti sub numele de cookie-uri, utilizati pentru identificarea utilizatorilor pe internet. YouTube a colectat datele de la utilizatori ai canalelor pentru copii cu varsta sub 13 ani…

- ​Facebook și ceilalți membri ai Asociației Libra, care vor sa lanseze criptomoneda cu acest nume, au lansat un program de vânatoare de bug-uri pe platforma sa de blockchain, prin care ofera recompense de pâna la 10.000 de dolari IT-iștilor din toata lumea, care descopera vulnerabilitați.…