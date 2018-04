Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident grav s-a petrecut in jurul unei școli. In zona Școlii Iuliu Hațieganu din Manaștur – Cluj, un individ parcat intr-o mașina, a coborat, și-a dat jos pantalonii in fața a doua fetițe și le-a intrebat daca vor sa il insoțeasca cu mașina.

- O profesoara de la Școala Iuliu Hațieganu au fotografiat și trimis la poliție mașina unui pedofil. ”ATENTIE PARINTI!!!!!(anunt postat de invatatoarea copilului meu, invata al scola Iuliu Hateganu) Vreau sa va aduc la cunoștința un incident petrecut lânga…

- Accidentul s-a produs luni dimineața in jurul orei 9.40 pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. O femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni a fost lovita un autoturism marca Opel Vectra de culoare gri metalizat. Conducator auto si-a continuat apoi deplasarea, parasind locul accidentului,…

- Politia desfasoara activitati de cautare aunui barbat de 66 de ani, Ioan Oanea,din comuna Paltinoasa, sat Capu Codrului, care a plecat de la domiciliu in luna octombrie a anului 2016 și de atunci nu a mai fost vazut.Semnalmente: inaltime 1,75 m, constitutie astenica, aproximativ 75 kg, par ...

- O femeie de 79 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest…

- Adrian Dragos Costa a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare cu executare. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel Cluj a respins recursul intentat de ”teroristul” din Manaștur împotriva deciziei Judecatoriei Cluj-Napoca din 2017,…

- Politia este in cautarea unui individ care, aflindu-se pe strada Toma Ciorba, in mod deschis a sustras geanta unei femei in virsta de 64 de ani, in care se aflau mijloace banești, actele de identitate și alte bunuri materiale. Acesta i-a cauzat victimei un prejudiciu in suma de 1100 de lei. In acest…