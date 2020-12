Campania de vaccinare anti-COVID-19 va incepe in Romania in data de 27 decembrie, așa ca a fost anunțata procedura in caz de reacții adverse. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a spus ca pacienții care acuza reacții adverse pot raporta acest lucru pe platforma dedicata de la Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform Mediafax . „Se raporteaza in platforma reactiilor adverse de la nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania, unde exista doua modalitati: atat persoanele vaccinate pot sa faca aceasta raportare, cat si alte…