Un accident grav a avut loc duminica, in localitatea Bunești Averești, acolo unde o tanara de 20 de ani a acroșat grav doua fete care se aflau intr-un grup de copii adunați pe strada. Potrivit autoritaților, tanara vinovata iși recuperase permisul luni, dupa ce fusese implicata intr-un eveniment asemanator. Din pacate, la nici o saptamana, […]