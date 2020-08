Accident teribil în Brăila. Un adolescent a furat mașina părinților, iar din cauza vitezei autoturismul în care se aflau 10 minori s-a răsturnat O masina in care se aflau 10 minori a fost implicat intr-un accident teribil, dupa ce un baiat in varsta de 14 ani care se afla la volanul autoturismului a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și s-a rasturnat, potrivit ziarului Debraila.Adolescentul de 14 ani a furat mașina parinților, dupa carea fost sa-și ia prietenii la o plimbare. 10 persoane au urcat in autoturismulbaiatului și au pornit intr-o cursa nebuna pe strazile din Braila. La un moment dat, el a pierdut controlul masinii, probabil din cauza vitezei, iar autoturismul s-a rasturnat pe camp. Incidentul a avut loc luni seara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Cluj, echipajele au intervenit, sambata seara, la un accident rutier produs in apropierea localitatii Dabaca. Toți pasagerii mașinii, o fata de 11 ani și alta de 12, un bebeluș de șase luni și mama lor au fost internați in spital. Citește și:O celebra patinatoare s-a sinucis la…

- O masina s-a rasturnat pe sosea, in cartierul Telecentru al Capitalei. Incidentul a avut loc cu putin timp in urma, iar la fata locului a intervenit un echipaj al politiei.Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident si daca sunt raniti.

- O mașina care nu a oprit la Crucea Sfantului Andrei, la o trecere la nivel cu calea ferata, in Lugoj, județul Timiș, a fost lovita, duminica dimineața, de trenul Timișoara Nord – Targu Mureș. Nu au fost victime, dar circulația feriviara este blocata, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din…

- O mașina s-a rasturnat, in urma cu foarte scurt timp, pe Șoseaua Nordului din Capitala, in apropierea Ambasadei Chinei. Potrivit unor surse, la volan era iubita lui Ciro Castellano, un afacerist italian care are mai multe cluburi si restaurante in Capitala."In jurul orei 13.40, conducatorul…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident la Blandiana: Un șofer s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 10.30, pe raza localitații Blandiana. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din primele informații, este vorba despre o ieșire…

- Un accident rutier spectaculos s-a petrecut in aceasta dimineața pe raza localitații Teliu. Din fericire nu au fost victime. Potrivit polițiștilor brașoveni, o șoferița a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat pe plafon, apoi a revenit pe roți. „O femeie, in varsta de 49 ani, care conducea un…

- Accident teribil, miercuri seara, in Pitești unde un tanar de 21 de ani a fost la un pas de moarte dupa o manevra greșita. Șoferul fara experiența a pierdut cu controlul volanului și s-a rasturnat, dinfericire el nu s-a ales cu rani grave, relateaza Argeș Știri.Incidentul a avut loc in aceasta seara…

- Un tanar de 24 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, in urma caruia atat acesta, cat si un pasager din masina, in varsta de 22 de ani, au fost raniti.