ACCIDENT TERIBIL de MUNCĂ în Alba: Un tânăr A MURIT după ce cupa unui utilaj agricol a căzut peste el ACCIDENT TERIBIL de MUNCA in Alba: Un tanar A MURIT dupa ce cupa unui utilaj agricol a cazut peste el Un tanar de 30 de ani din Doștat a decedat dupa ce cupa unui utilaj a cazut peste el, in timp ce executa reparații asupra acestuia. Teribilul accident a avut loc marți, 25 aprilie, in jurul orei 17.20. Potrivit IPJ Alba, tanarul era angajat al unei societați comerciale și in timp ce executa lucrari la […] Citește ACCIDENT TERIBIL de MUNCA in Alba: Un tanar A MURIT dupa ce cupa unui utilaj agricol a cazut peste el in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

