Accident spectaculos pe b-dul Gh. Magheru, din București Accident spectaculos pe bulevardul Gheorghe Magheru, din centrul Capitalei. Un automobil marca BMW, condus de un șofer despre care polițiștii spun ca se afla in stare de ebrietate, a derapat și s-a lovit de un stalp. Intreaga scena cu accidentul a fost postata pe pagina de Facebook a Sindicatului polițiștilor, Europol. Potrivit sursei citate, Mașina era condusa cu viteza foarte mare de un șofer baut, care era urmarit de catre un echipaj de poliție. In timpul urmaririi, dupa ce a trecut de Piața Romana, șoferul a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a izbit de un stalp aflat pe marginea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

