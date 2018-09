Accident rutier grav in noaptea de Sfanta Marie Mica. Opt victime. Unde s-a produs nenorocirea

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, pe Drumul National 17, in zona localitatii Livezile, in urma impactului dintre doua masini. Circulatia in zona este blocata.

- Cadrele medicale constantene si oamenii legii au intervenit la un accident rutier produs joi, 16 august, la un accident rutier produs in localitatea constanteana Topraisar. Din primele informatii, trei persoane au fost ranite, ele fiind in stare constienta. Vom reveni ...

- Medicii din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean au fost solicitati sa intervina duminica, 12 august, la un accident rutier care s a produs in judetul Constanta. Este vorba de un accident produs intre localitatile Topraisar si AmzaceaVom reveni ...

- Azi dimineata, in jurul orei 03.00, pe DN17, pe raza comunei Scheia in apropiere de zidul mortii , un autoturism a acrosat doi pietoni, dupa care a iesit in afara partii carosabile. Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, la fata locului, s…

- Cinci persoane au ajuns astazi dupa-amiaza la spital, in urma unui accident rutier produs pe drumul european E85, in localitatea Romanesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La fata locului au intervenit doua echipaje de descarcerare, o ambulanta SMURD TIM si patru echipaje…

- Astazi in jurul orei 14 :10, un barbat in varsta de 73 de ani, a condus autoturismul marca Fiat , pe bd. Aurel Vlaicu, dinspre I.C Bratianu catre Bulevardul. Baba Novac, iar in dreptul magazinului Leroy Merlin, nu a pastrat o distanta corespunzatoare, moment in care intra in coliziune fata spate cu…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Varul cu Dor din Constanta. Doua masini au fost avariate serios. La fata locului se afla un echipaj SMURD.Potrivit ISU Constanta, cinci persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier. ...

- Cinci persoane au ajuns luni la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN17 in municipiul Campulung Moldovenesc, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Reprezentantul ISU Suceava a mentionat ca evenimentul s-a produs in proximitatea fostei fabrici de incaltaminte Montana,…