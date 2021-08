Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț pe Autostrada Soarelui. Patru autovehicule implicate in tamponare, o persoana a fost ranita grav Accident in lanț pe Autostrada Soarelui. Patru autovehicule implicate in tamponare, o persoana a fost ranita grav Un grav accident in lant a avut loc luni dimineata pe Autostrada Soarelui.…

- Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza, luni dimineața, ca pe Autostrada Soarelui este aglomerat pe tronsonul Drajna Fetești, pe sensul de mers catre litoral, dupa ce patru masini s-au ciocnit. In zona kilometrului 103+500, pe sensul catre litoral, a avut loc o tamponare in care au fost implicate…

- Patru mașini s-au ciocnit pe tronsonul Drajna – Fetești, pe sensul catre Constanța. La aceasta ora traficul spre mare este aglomerat, potrivit Info Trafic. Polițiștii recomanda prudența. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada Soarelui este aglomerat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada Soarelui este aglomerat pe tronsonul Drajna-Fetești, pe sensul de mers catre litoral, din cauza unei tamponari in care au fost implicate patru autoturisme. Autovehiculele au fost scoase pe banda de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora 06:45, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral valorile de trafic sunt intense, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana. Sunt semnalate precipitații sub forma de ploaie ușoara…

- Centrul Infotrafic din IGPR anunta ca este aglomeratie pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sambata, pe sensul catre litoral si ca pe unele tronsoane traficul se desfasoara in coloana, facand mai multe recomandari pentru evitarea accidentelor, in contextul in care in urma cu o zi accidente in…

- UPDATE: "Pana la aceasta ora a fost preluat un pacient in varsta de 15 ani, o alta ambulanța a preluat un adult și o alta persoana est e inconștiența și primește ingrijiri medicale. Avem la fața locului 10 ambulanțe. Avem autospeciale de stingere. Este vorba de un accident in lanț", a declarat la Realitatea…

- Traficul se desfașoara, sambata dimineața, ingreunat pe Autostrada Soarelui, la Drajna, din cauza unui accident cu 4 mașini. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul se desfașoara ingreunat la kilometrul 101 al Autostrazii A2 pe sensul dinspre…