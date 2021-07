ACCIDENT MORTAL. TANARA DE 15 ANI A DECEDAT

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 Iulie a.c., la ora 19.15, pe Drumul Județean 108 B s-a produs un accident de circulație in urma caruia un copil a fost transportat la spital. Din primele cercetari efectuate de polițiști s-a stabilit ca un barbat, din județul Cluj, in timp ce conducea autoturismul prin localitatea Garbou…

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier produs in localitatea Miclauseni, comuna Butea, judetul Iasi. Au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar incidentul s-a soldat cu decesul soferului autoturismului, in varsta de 67 de ani și al soției sale, de 65 de ani. A treia victima,…

- La data de 11 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale-Compartimentul Urmariri impreuna cu colegii lor de la Politia Orasului Simleu Silvaniei, au pus in executare o sentinta penala emisa de Judecatoria Simleu Silvaniei pe numele unui barbat, in varsta de 44 de ani, din Simleu Silvaniei,…

- Polițiștii din Salaj cauta o adolescenta de 15 ani, din localitatea Garceiu , care la data de 26 mai 2021, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Bojani Alexandra-Sorina are 1,55 m , aproximativ 50 de kg , par lung și inchis la culoare , ochi caprui. La data plecarii , adolescenta era imbracata…

- Un copil de 5 ani a ajuns astazi la spital, fiind victima unui eveniment rutier, produs pe Drumul Județean 110 C. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit ca astazi, in jurul orei 13.00, pe Drumul Județean 110C, in afara localitații Ileanda, un tanar de 19 ani, din…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tanar care circula cu viteza de 200 km/h, cea mai mare viteza inregistrata cu aparatul TruCam, in afara localitatii, in județul Salaj. Tanarul a fost sanctionat, iar permisul de conducere i-a fost suspendat. La data de 2 mai a.c., ora 18.04, polițiștii…

- Timp de patru zile, politistii Serviciului Rutier au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea accidentelor de circulatie si salvarea de vieti. Celor care au pus in pericol siguranta circulatiei, le-au fost aplicate sute de sanctiuni contraventionale, fiind retinute peste 40 permise de conducere.…