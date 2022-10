Accident mortal pe autostrada vestului, provocat de șoferița unui BMW Pompierii și polițiștii din Timiș au intrat, aseara, in alerta, dupa ce un apel la 112 a anunțat producerea un accident rutier pe A1 km 438, pe sensul de mers spre Arad. La locul evenimentului au fost trimiși 8 pompieri din cadrul Stației Faget cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de […] Articolul Accident mortal pe autostrada vestului, provocat de șoferița unui BMW a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

