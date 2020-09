Accident mortal în județul Alba La data de 13.09.2020, in jurul orei 01.00, un tanar de 23 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Eminescu, din Ocna Mureș, l-a surprins și accidentat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Sasca Montana, județul Caraș Severin, care era angajat in traversarea carosabilului, prin loc nepermis. In urma accidentului, pietonul a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Post-ul Accident mortal in județul Alba apare prima data in ProAlba… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

